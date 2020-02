Con 3 euro ne vince 74mila: la Dea Bendata bussa a Empoli

Una vincita da 74mila euro è stata centrata nella Tabaccheria Zalli di via Raffaello Sanzio 199, presso il 'Coppone' di Empoli (qui la notizia). I numeri fortunati erano marchiati di nero su una schedina del SuperEnalotto da 3 euro. Il vincitore ha fatto un 5 che gli è valso una vincita importante.

Gonews.it ha raggiunto al telefono la Tabaccheria di proprietà della signora Lucia Del Bello. Al telefono con noi il marito della titolare, Stefano Strona: "Da alcuni indizi sembra che il fortunato vincitore sia un cliente abituale della tabaccheria, un uomo. Non un giocatore assiduo, bensì una persona che di tanto in tanto tenta la fortuna puntando cifre irrisorie sui suoi numeri fortunati. Non è la prima volta che qui si centrano vincite di tutto rispetto, sembra che il Coppone voglia portare fortuna agli empolesi". L'estrazione fortunata è quella di sabato 1 febbraio, la 14esima da inizio anno. "La fortuna ha baciato un empolese, siamo felici per lui".

