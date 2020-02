Tessitura Randi 1931, l'azienda storica di Varese a Firenze Home TexStyle

Dalla Lombardia fino in Toscana per la fiera dedicata al tessile più grande d'Italia. Tessitura Randi 1931, azienda storica della provincia di Varese, ha esposto la propria produzione nella tre giorni di Firenze Home TexStyle. La storia di un'azienda tramandata di generazione in generazione, che ha saputo sviluppare il proprio business originale, allargando le prospettive di mercato e vendita. È ciò che Maria Pia Randi, titolare insieme alla sorella Elena, ha spiegato davanti alla telecamera di gonews.it.

"L'azienda è nata come tessitura, poi con gli anni si è sviluppata e verticalizzata attraverso la produzione anche di tessuti a maglia e abbigliamento". La tessitura si è quindi trasformata con il tempo in produzione di capi confezionati, "con una linea al dettaglio che porta il nostro nome, arricchita da articoli di altre gamme come stampati, velluti, che completano e forniscono un total look alla collezione" ha continuato Maria Pia Randi.

Da tre anni l'azienda ha acquisito la licenza del marchio lusso Borbonese. "Il marchio completa la nostra gamma e con esso - ha sottolineato Randi - stiamo cercando di aprire mercati esteri. Riusciamo quindi a coprire completamente il mercato italiano: lavoriamo al dettaglio con 500 negozi attivi".

Una presenza che mette in mostra qualità, gusto e moda e che torna ad esporre tutto questo a Firenze: "Vogliamo credere nella possibilità di un ritorno prepotente di una fiera in centro Italia, che permette a tutti i negozianti dello stivale di vedere, aggiornarsi e avere questo punto di incontro con le aziende italiane del nostro settore".

Margherita Cecchin

