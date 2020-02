Via 50 tonnellate di ingombranti e rifiuti alla Chiccaia di Livorno

Nell'ambito della riqualificazione di Shangai, dopo lo sgombero della “Chiccaia” avvenuto la scorsa settimana, si sta proseguendo con l'operazione di demolizione dell'immobile e la successiva ricostruzione di 58 appartamenti di edilizia residenziale.

Il sindaco Salvetti, come accade ogni primo lunedì del mese, si è recato nel quartiere di Shangai ed ha seguito i lavori personalmente “In questi giorni” ha detto il Sindaco “sono stati murati alcuni numeri civici e molti appartamenti, messi in sicurezza gli infissi esterni e portate via quasi 50 tonnellata di ingombranti e rifiuti”.

La scorsa settimana sono stati rimossi anche i contenitori per la raccolta differenziata, lasciando quelli per l'indifferenziato solo per eventuali necessità che potrebbero presentarsi nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

