Via Baracca, in corso i lavori di rifacimento della segnaletica

Entrano nel vivo domani i lavori di rifacimento e modifica della segnaletica in via Baracca. In questa prima fase è interessato il tratto caratterizzato dal numero di corsie variabili da viale Gori fino a via Corelli, successivamente sarà la volta della porzione da via Corelli a piazza Puccini.

Si tratta di lavori finalizzati a migliorare la sicurezza delle svolte e degli attraversamenti anche grazie ai “torna indietro” che consentiranno ai veicoli in uscita città di cambiare senso per rientrare verso il centro. Il primo è già presente in corrispondenza della rotatoria tra via Baracca e viale Gori; il secondo sarà realizzato ex novo in via Allori alla fine dell’aiuola tra gli impianti semaforici. Il terzo sarà operativo grazie all’inversione di via Montello che, diventando a senso unico verso via Montegrappa, attiverà un percorso intorno all’isolato (ovvero via Baracca-via Baracchini-via Morosi-via Montegrappa) con rientro in via Baracca regolato da semaforo e quindi con possibilità di dirigersi in ingresso città.

Nell’occasione sarà implementata la segnaletica verticale e aggiunti posti auto dove possibile per le dimensioni della viabilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

