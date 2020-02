Attesi 400 runners per le Regionali di corsa campestre a Castelfiorentino

A Castelfiorentino una importante manifestazione sportiva di rilievo regionale. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha individuato infatti il Parco Urbano come sede idonea per tenere le gare e le selezioni regionali dei “Campionati individuali e di società di corsa campestre a staffetta”, che saranno disputate domenica 16 febbraio nelle varie categorie e per tutte le fasce di età, dai cinque anni in poi.

La manifestazione – che è organizzata dalla Polisportiva I’Giglio in collaborazione con il Comitato FIDAL regionale e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino – è stata presentata questa mattina nella Sala Rossa del Municipio. Erano presenti l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, il Presidente della Polisportiva I’Giglio, Silvano Comanducci, il Responsabile settore Atletica Leggera giovanile della Polisportiva I'Giglio, Tiziano Marzotti, il responsabile Settore Runners Jacopo Manetti.

Come hanno ricordato i presenti, quello di domenica 16 febbraio è uno degli appuntamenti più significativi che si tengono nel mondo sportivo dell’atletica a livello regionale: fra esordienti, ragazzi, cadetti e atleti (dai sedici anni in poi) sono attesi infatti oltre 400 partecipanti, con il loro seguito di familiari, amici, simpatizzanti e appassionati, i quali si ritroveranno nella sede prescelta alle ore 8.45 per espletare tutte le operazioni necessarie all’effettuazione delle gare.

Alle 9.40 è infatti prevista la partenza delle corse individuali cat. Esordienti, con la fascia C (anni 2013/2014/2015), poi B (2011/2012) e infine A (2009/2010). Alle 10.20 si svolgeranno invece le prime gare a Staffetta 3X1000 con le categorie “ragazze” e “ragazzi” (2007/2008), e poi la categorie “cadette” e “cadetti” (2005/2006). Alle ore 11.40 l’appuntamento più atteso della mattinata: la staffetta 4X2000 con atleti (nati fino al 2004) che si contenderanno il titolo toscano.

Le premiazioni degli esordienti si terranno subito dopo la conclusione delle gare relative alla loro categorie (per gli esordienti saranno premiati tutti i vincitori più i primi cinque classificati nelle cat. A e B) mentre le altre al termine della competizione, intorno alle 12.15. Per le categorie ragazzi/e cadetti/e saranno premiate le prime 6 staffette. Per la categoria assoluta saranno premiate le prime 5 staffette

“Per il secondo anno consecutivo – osserva Tiziano Marzotti – la Federazione Italiana di Atletica Leggera assegna una manifestazione di corsa campestre al rispettivo settore della Polisportiva I’Giglio. Uno spettacolo sia per i partecipanti che per il pubblico, grazie anche alle gare preliminari che prenderanno il via di primo mattino creando l’atmosfera più adatta per il momento clou, la staffetta 4x2000, da cui usciranno coloro che potranno partecipare ai campionati nazionali. Come Polisportiva non possiamo che sentirci orgogliosi di essere stati scelti per organizzare questo evento”

“Siamo felici – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – che Castelfiorentino possa accogliere una competizione di livello regionale come quella del 16 febbraio, che qualifica il Parco Urbano non solo come un’area in cui è possibile trascorrere serenamente il proprio tempo libero in completo relax, ma anche come un luogo da utilizzare per un evento sportivo significativo come questo. Ringrazio pertanto la Polisportiva I’Giglio che da sempre è impegnata non solo nella diffusione della pratica sportiva tra i giovani ma anche nel saper cogliere le opportunità che ci sono per far conoscere e valorizzare – anche attraverso questi campionati regionali - il nostro territorio”.

Le iscrizioni si effettuano online sul sito della FIDAL entro le ore 21.00 del 13 febbraio 2020. Quota partecipazione: 1 euro (esordienti A-B-C), 2 euro staff. Rag. Cad., 3 euro cat. Assoluta. Per informazioni: 340.3159028.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino