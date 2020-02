Calcio, Daspo di 2 anni a un tifoso del Pisa per oltraggio

La Questura di Ascoli Piceno ha emesso una decisione di Daspo di due anni per un tifoso toscano di 23 anni. La misura è arrivata nei confronti del giovane perché al termine dell'incontro di calcio Ascoli Calcio 1898-Pisa, disputato il 26 dicembre 2019 presso lo stadio Del Duca, ha sferrato calci al cancello di servizio del separatore degli spalti, poi sembra che sia salito cavalcioni sul parapetto del ballatoio per inveire contro i supporter bianconeri, invitandoli allo scontro e causando pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giovane si sarebbe comportato così per istigare e provocare i tifosi ascolani nel settore attiguo "Nord Est" che stavano defluendo fuori dallo stadio.

Il 23enne si sarebbe poi calcato il cappuccio in testa e alzato il collo del maglione per rendersi meno riconoscibile, e avrebbe oltraggiato un funzionario di polizia, sputandogli contro e mostrando il dito medio. Denunciato a piede libero dalla Digos per travisamento, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre alla diffida biennale ad assistere agli incontri di calcio, gli è stato vietato per lo stesso arco temporale, di accedere ai luoghi di sosta, transito o trasporto di coloro che partecipano o assistono a manifestazioni sportive.

