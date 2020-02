Il 2019 in Consiglio a San Miniato: "Lavoro intenso, potremmo aumentare le sedute"

Come è andato il Consiglio comunale nel 2019 a San Miniato? Innanzitutto c'è da specificare che il 2019 è stato l'anno delle elezioni e quindi del rinnovo di alcune cariche. Vittorio Gasparri, presidente, e Michele Altini, vice, sono rimasti però il filo rosso che collega l'amministrazione Gabbanini con quella Giglioli (e come loro anche altri tre consiglieri).

I numeri dell'anno scorso, con particolare focus sui primi sei mesi della nuova legislatura, sono stati presentati in palazzo comunale oggi, martedì 4 febbraio. 15 sono le riunioni nel corso dei dodici mesi (sette sotto Gabbanini, otto con Giglioli), 109 le deliberazioni consiliari. Nella seconda parte della consiliatura sono stati presentati 5 ordini del giorno, 11 mozioni, 10 interrogazioni e 14 interpellanze. Tutti sono stati trasmessi dal canale del Comune di San Miniato su YouTube, dove sono archiviate e consultabili le sedute.

Passiamo alle presenze. Nei primi sei mesi il 60% dei membri è stato presente alle sedute; nella seconda parte si sale addirittura al 92%. "L'impegno elettorale imminente ha diradato le presenze nella prima parte del 2019. In questa statistica va considerato che alcune sedute erano di mattina, quindi le presenze erano più difficoltose" ha spiegato il presidente Gasparri.

E i costi? Il gettone di presenza è di 20 euro lordi a seduta. Il compenso totale stanziato per i consigli nei primi sei mesi è stato di 1.260 euro lordi, nella seconda parte è di 2.200 euro lordi, il totale ammonta a 34.60 euro lordi. Il budget per la presenza a tutte le commissioni consiliari dell'anno scorso è in totale di 5.000 euro lordi.

Il 2020 inizia con la pubblicazione del bando relativo alla XIV edizione del Premio Consiglio Comunale per l'anno scolastico 2019-20, riservato alle scuole sanminiatesi a partire dall'ultimo anno dell'asilo, fino alle medie. Protagonista Leonardo da Vinci, dato che il tema è 'Quel genio di Leonardo'.

"L'attività è stata intensa e impegnativa, anche per attività al di fuori da San Miniato. Il dialogo tra maggioranza e opposizione è stato più serrato e stringente negli ultimi mesi. Alle volte le questioni si sono fatte aspre, bisognerebbe in certi casi bisognerebbe abbassare i toni, è più proficuo comportarsi così anche se nessuno è mai andato sopra le righe" ha commentato Gasparri.

Ricordiamo che il Consiglio è formato da sei gruppi. Tre di maggioranza, con nove consiglieri, e tre di minoranza, con sei consiglieri complessivi. Sempre Gasparri: "Il nuovo assetto darà spunti e stimoli sui temi da trattare. Già adesso lo vedo vivace. Sarebbe bello avere più interesse e partecipazione dai cittadini, non solo nei Consigli comunali aperti".

Altini, a maggio candidato sindaco per il centrodestra e battuto solo al ballottaggio da Giglioli, ha aggiunto: "Se si guardano i numeri, l'attività è stata alta e così come la mole di lavoro. C'è da ringraziare tutti i dipendenti dell'ente, sempre disponibili. Gli argomenti sono sempre molti, otto ore di seduta sono impegnative. Pensiamo a snellire i Consigli e a dare più dibattito, magari aumentando il numero delle sedute".

Gianmarco Lotti

