Coronavirus, Alberti: “Bene rafforzamento controlli su porti e aeroporti”

La task force sul Coronavirus del Ministero della Salute che si è riunita questa mattina ha deciso un rafforzamento su aeroporti. Il consigliere della Lega: “Sono contento che finalmente si sia deciso a livello centrale di aumentare i controlli in tutti gli aeroporti e i porti, non solo a Fiumicino o dove arrivano voli diretti dalla Cina – dice il consigliere regionale Jacopo Alberti – la scorsa settimana, con la nave da crociera a Civitavecchia, abbiamo visto a cosa si poteva andare incontro in caso di arrivi incontrollati. Qualcuno deve finalmente aver capito che chiedere più controlli non significa essere razzisti, ma voler tutelare la salute di tutta la popolazione. Ora spero che al più presto si proceda a Peretola e al Galileo Galilei anche con i voli non provenienti dalla Cina, così come nel porto di Livorno dove arrivano le crociere”.

“Su Prato, la scorsa settimana avevo auspicato più controlli sia sulle persone che sulle merci in arrivo in città, quindi non posso che appoggiare la richiesta del sindaco di una task force dedicata. Ma questa richiesta doveva essere fatta molto prima”.

Fonte: Ufficio Stampa

