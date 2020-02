Discarica di Limoncino, i conferimenti restano sospesi

In attesa del parere del ministero dell’Ambiente e gli approfondimenti di Ispra, i conferimenti alla discarica di Limoncino, a Livorno, restano sospesi. È quanto dichiara l’assessore toscano Federica Fratoni nella commissione del Consiglio regionale, presieduta da Stefano Baccelli (Pd).

L’assessore spiega che a seguito di perplessità sulla impermeabilizzazione del fondo della discarica avanzate da Arpat, la Regione ha “sospeso i conferimenti e il procedimento di riesame dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) stabilendo un percorso di verifica concordato sia con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale che con il collaudatore già incaricato dalla Provincia di Livorno”. Le indagini eseguite da una ditta specializzata sono durate circa tre settimane con la supervisione di Arpat e hanno attestato che “almeno per il lotto interessato dai primi conferimenti, i coefficienti di permeabilità rispettavano ampiamente i parametri di legge”.

L’Agenzia regionale ha però “contestato il metodo applicato”. Data la complessità sul piano tecnico e giuridico e visto che non c’è una normativa specifica in materia, la Regione ha posto uno specifico quesito al ministero che ha coinvolto anche l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale. “Siamo ancora in attesa di un chiarimento” conclude Fratoni.

Fonte: Regione Toscana

