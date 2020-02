Droga scoperta in casa, danni all'auto dei carabinieri: un arresto a Pisa

Un 34enne ha danneggiato l'auto di servizio dei carabinieri di Pisa e ha opposto resistenza quando doveva essere portato in caserma nella notte appena trascorsa. Per questo è finito in manette. Parliamo di un 34enne tunisino pregiudicato. I militari lo hanno trovato durante una perquisizione domiciliare in una casa dalla quale era uscito il 34enne accompagnato da una donna. Nell'appartamento sono stati trovati 1 grammo di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni documenti d’identità e sanitari risultati provento di furto. Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma e giudicato questa mattina con processo per direttissima.

