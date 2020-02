Empoli Calcio, Bandinelli e Maietta squalificati per un turno

Il Giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato 14 giocatori, per una giornata. La squalifica vale perla 4/a giornata di ritorno del campionato Serie di serie B. Fermato anche l'allenatore della Cremonese Rastelli. Tra i giocatori squalificati ci sono Filippo Bandinelli ( Empoli ) per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Quinta sanzione). Domenico Maietta ( Empoli ) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

