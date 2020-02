Enrico Sostegni illustra la riforma del Terzo settore a Empoli

Giovedì 6 febbraio ad Empoli si svolgerà il primo di due appuntamenti promossi dal consigliere regionale Enrico Sostegni e dal gruppo consiliare del Pd per parlare del futuro del welfare in Toscana. Al centro della discussione sarà la nuova legge sul Terzo settore, che ha da poco iniziato il proprio iter legislativo in vista dell’approvazione del Consiglio regionale.

All’incontro, che si svolgerà a partire dalle ore 17 presso la sede dell’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa (via delle Fiascaie, 12), parteciperanno, oltre al consigliere Sostegni, il presidente della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa Alessio Spinelli ed il responsabile del settore Politiche sociali della Regione Toscana Stefano Lomi.

“Saranno due iniziative aperte ai cittadini, alle istituzioni locali ed agli operatori del mondo del welfare toscano – spiega Sostegni – che serviranno a raccogliere proposte e idee in vista dell'esame da parte del Consiglio regionale di due leggi innovative, ovvero la riforma del terzo settore e la norma che introduce pratiche del cosiddetto welfare generativo”.

Il secondo appuntamento, sul welfare generativo, è previsto per mercoledì 19 febbraio alle 17 presso la sede di Asev.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Partito Democratico

