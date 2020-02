ESTA, cos’è e come funziona

L’ESTA è una procedura prevista per tutti i viaggi compiuti negli Stati Uniti, e che prevede la condivisione di informazioni relative alla destinazione del proprio percorso, alla durata del soggiorno e al motivo del viaggio.

Considerata l’importanza di questo argomento, e che può realmente permettere di accedere agli Stati Uniti con maggiore semplicità, cerchiamo di riepilogare alcune delle informazioni più importanti.

Cos’è il viaggio senza visto?

Il c.d. “viaggio senza visto” è un programma che consente ai cittadini di alcuni Paesi di potersi recare negli Stati Uniti senza necessariamente domandare e ottenere un visto.

Fortunatamente, l’Italia figura nella lista dei Paesi affiliati. Pertanto, i viaggiatori italiani possono accedere negli Stati Uniti a “condizioni” di favore, attraverso la compilazione di un forumlario ESTA per poter ottenere l’autorizzazione al viaggio. L’ESTA ha una validità di due anni o, comunque, fino alla scadenza del proprio passaporto nell’ipotesi in cui la validità di tale documento sia inferiore ai due anni.

Come usufruire dell’ESTA

Per poter usufruire della possibilità di accedere al territorio statunitense senza visto è necessario:

- avere un passaporto biometrico o elettronico non scaduto. Si ricorda ancora una volta che la scadenza dell’ESTA coinciderà con quella del documento, a patto che non superi i due anni;

- richiedere esplicitamente l’autorizzazione compilando un formulario online;

- disporre di un biglietto di aereo andata e ritorno o, per coloro che arrivano negli Stati Uniti via mare, un biglietto di crociera, sempre andata e ritorno (o biglietto unico nel caso di singola tratta);

- accettare che la durata massima di soggiorno negli Stati Uniti mediante ESTA sarà di 90 giorni;

- presentare una prova di solvibilità, come ad esempio una carta di credito.

Come richiedere l’ESTA

Attualmente si può fare richiesta dell’ESTA direttamente online, in pochissimi minuti.

La prima cosa che bisogna fare è compilare l’apposito formulario online. La compilazione non è complicata ma, per quanto intuibile, richiede la maggiore attenzione possibile al fine di non commettere errori nel completamento dei dati.

Una volta compilato il formulario con i propri dati, bisognerà procedere con l’invio dello stesso. Si dovrà quindi attendere l’approvazione e, infine, effettuare il pagamento della somma forfettaria prevista per l’uso del sistema ESTA.

L’ESTA è un visto?

Anche se comunemente si è soliti riferirsi all’ESTA come se si trattasse di un visto, in realtà parliamo di due documenti completamente diversi.

Le condizioni per poter richiedere e ottenere un visto ai fini immigratori, d’altronde, sono molto più complesse. Per esempio, è spesso necessario sostenere un colloquio con il personale del consolato statunitense, o è comunque almeno necessario condividere informazioni più approfondite sulla natura del proprio viaggio e del proprio soggiorno negli USA.

Fortunatamente, la maggior parte delle necessità di spostamento sono oggi esaudibili proprio mediante ESTA e, dunque, chi si vuole recare negli Stati Uniti dovrebbe partire proprio dall’ottenimento di questo documento per poter soddisfare le proprie esigenze.

Per maggiori informazioni consigliamo tutti coloro i quali fossero interessati ad approfondire mediante specifici servizi di supporto online.