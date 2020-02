I risultati del vivaio Abc Castelfiorentino

U18 Silver

Prosegue a vele spiegate la marcia dei ragazzi di Cantini e Chiarugi che espugnano il parquet di Asciano per 45-75. Gara a senso unico e in pratica incanalata già nella prima frazione, chiusa sul 12-26. Nel secondo quarto i gialloblu amministrano il vantaggio andando negli spogliatoi sul +16 (28-44) e nella ripresa scappano definitivamente chiudendo a +30.

BASKET ASCIANO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 45-75

Parziali: 12-26, 16-18, 10-18, 7-13

Tabellino: Cavini 18, La Rosa 10, Marrucci 7, Talluri 10, Castellacci 10, Giannetti 4, Campinoti 4, Giotti 4, Paciscopi 2, Cetti 4, Barlabà 2. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Femminile

Due su due per le ragazze di Banchelli e Iserani nella seconda fase. Dopo Prato le gialloblu si impongono agilmente anche su Poggibonsi imponendosi al PalaBetti per 87-23. Gara letteralmente dominata dalla truppa castellana con il parziale del primo quarto che già fotografa il match: 33-2. Nella seconda frazione nessuno scossone (44-10 all’intervallo) così al rientro basta amministrare.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET POGGIBONSI 87-23

Parziali: 33-2, 11-8, 16-4, 27-9

Tabellino: Barbella 30, Cappelli 22, Capitani 6, Taddei 4, Sanesi 6, Ibrahimi 17, Risoli 2, Mancini, Costa, Betti, Ndiaye. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U13 Blu

Inarrestabile la cavalcata del gruppo Blu di Mostardi e Ciampolini che difende la propria imbattibilità imponendosi anche sulla Sba Arezzo sul 70-54. Match subito incanalato grazie ad un ottimo approccio, in un primo quarto con gli attacchi sugli scudi (26-20), vantaggio che i gialloblu amministrano andando al riposo sul 42-35. Nella ripresa, dopo la terza frazione punto a punto (51-45), la truppa castellana dà lo strappo decisivo nell’ultimo quarto quando piazza un break di 19-9 e scappa definitivamente.

ABC CASTELFIORENTINO – SBA AREZZO 70-54

Parziali: 26-20, 16-15, 9-10, 19-9

Tabellino: Ticciati 13, Bacci M. 6, Ricci, Carzoli 13, Giglioli, Bacci T., Filomeno 10, Spuntarelli 11, Prifti, Leti 13, Gjoni 2, Marchetti. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Giallo

Due su due per il gruppo Gialloblu di Mostardi e Ciampolini. I gialloblu, dopo aver chiuso la pratica Valdambra con ampio scarto (64-30), tanto da incanalare subito la sfida (26-6 nei primi dieci minuti) e poi dover soltanto amministrare, si aggiudicano anche l’atteso big match contro Figline, ribaltando il -2 dell’andata: 61-54 il finale al PalaBetti. Grandissima prestazione per la truppa castellana che, dopo una prima parte equilibrata (28-26 all’intervallo), cambia marcia nella ripresa stringendo le maglie difensive e piazzando un break di 23-7 (51-33). Nell’ultima frazione un leggero calo di attenzione permette agli ospiti di riavvicinarsi, ma ancora una buona difesa nel finale rispedisce indietro ogni tentativo di rimonta.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDAMBRA VALDARNO 64-30

Parziali: 26-6, 14-15, 13-9, 8-10

Tabellino: Agbegninou 10, Altamore 14, Fiorentini, Kamberaj 2, Baldi, Zecchi 10, Macalindong, De Simone 6, Bufalini 6, Niccolini 8, Barlabá 8, Garbetti. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

ABC CASTELFIORENTINO – DON BOSCO FIGLINE 61-54

Parziali: 14-11, 14-15, 23-7, 10-21

Tabellino: Garbetti, Agbegninou 6, Altamore 7, Fiorentini, Kamberaj 4, Pieri 4, Zecchi 12, De Simone 4, Bufalini 14, Niccolini 7, Barlabá 3, Bonora. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Soltanto gli Aquilotti in campo nel weekend gialloblu a causa del rinvio del match degli Esordienti contro il Costone Siena. Continua senza sosta la corsa del gruppo 2009/2010 di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che chiude agilmente la pratica Valdera: 18-6 il finale, con tutti i tempini vinti dalla truppa gialloblu che, di partita in partita, sta mostrando i progressi del lavoro quotidiano in palestra confermandosi ai vertici del proprio trofeo.

Fonte: Abc Castelfiorentino

