Il punto sul vivaio dell'Use Basket nel weekend.

Under 20 Gold

Biancorosso Sesa-Bellaria Cappuccini 98-47

Biancorosso Sesa

Berti L. 5, Landi 4, Falaschi 23, Pinzani 13, Mancini 6, Vercesi 6, Bellucci 14, Califano 6, Bagnoli 10, Morosi 4, Calugi 7. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 31-14, 58-28, 86-34

Under 20 Silver



Grosseto-Biancorosso Sesa 54-63

Biancorosso Sesa

Fratini 9, Carpignani 8, Vincelles 2, Kamal 18, Gargelli, Bernini, Xhindoli, Biffignardi, Bulleri 4, Bianchi 17, Monizio 3, Riva 2. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Parziali: 13-21, 33-28, 44-62

Under 18 Gold



Pino Firenze-Biancorosso Sesa 53-88

Biancorosso Sesa

Giannone 22, Mica 7, Maltomini 8, Mazzoni 18, Berti 6, Casini 6, Cappelletti 2, Cerchiaro 13, Syll 3, Gangarossa 1, Sani, Pozzolini 2. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 18 Silver

Virtus Certaldo-Biancorosso Sesa 62-67

Biancorosso Sesa

Morelli 3, Borsini 8, Scalzo J., Scalzo N., Scali 2, Lepori 9, Andreotti 1, Dianda 5, Panchetti 3, Leporatti 1, Fioravanti 6, Palatresi 29. All. Cappa

Under 16 Eccellenza



Biancorosso Sesa-Pino Firenze 64-65 dts

Biancorosso Sesa

Desideri 14, Holgado 3, Turchi, Bellucci, Nencioni, Sani 8, Fontani 10, Banchi, Iannone 8, Menichetti 10, Ciampi 8, Montagnani 3. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 20-18, 25-32, 45-44, 59-59, 64-65

Biancorosso Sesa-Juve Pontedera 84-42

Biancorosso Sesa

Desideri 19, Turchi 2, Bellucci, Nencioni 6, Crociani, Sani 6, Fontani 29, Banchi, Iannone, Menichetti 13, Ciampi 2, Montagnani 5. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Under 15 Eccellenza



Virtus Siena-Biancorosso Sesa 74-51

Biancorosso Sesa

Marinai, Fogli 15, Giacomelli 5, Tognelli 2, Nencini 1, Gerboni, Pescini 6, Candioti 3, Tosti, Montagnaro 7, Pistolesi 12, Fanciullacci . All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Parziali: 23-18, 45-34, 60-43

Under 14 Elite



Biancorosso Sesa-Piombino 66-46

Biancorosso Sesa

Aramini 7, Ferrario 6, Cerchiaro 6, Tavanti 2, Bellucci, Spinelli 4, Chiarugi 23, Cei 12, Bacchi 1, Beconcini 2, Guido, Bologni 3. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Under 16 femminile



Use Scotti Rosa-Galli Basket 35-47

Use Scotti Rosa

Fiaschi , Capaccioli, Casini 11, Pezzatini, Pilastri, Abdyli 2, Ancillotti 8, Antonini 11, Ugolini, Campatelli, Mugnaini, L'Ala 3. All. Ferradini

Parziali: 11-18; 20-27; 31-36

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

