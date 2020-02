Due auto si sono scontrate in Fi-Pi-Li e c'è un ferito. I motivi dell'incidente sono ancora ignoti, ma una donna è stata portata in ospedale a Pisa in codice verde dai sanitari inviati dal 118. Il sinistro è avvenuto alle 20.30 di oggi, martedì 4 febbraio, a Navacchio (Cascina) vicino all'area di servizio di Titignano, in direzione Pisa. Il traffico è stato spostato su una corsia e rallentato per più di un'ora. Sul posto la polizia stradale e anche i vigili del fuoco di Cascina.

