Investiti due coniugi 80enni a Certaldo: finiscono in ospedale

Due coniugi ottantenni sono stati investiti nella tarda mattinata di oggi a Certaldo, in via De Amici. I due sono stati colpiti da una utilitaria guidata da un 65enne. Intervenuti sul posto un'automedica, e le ambulanze della CRI di Certaldo e della Misericordia di Empoli. L'uomo è stato colpito ed è finito a terra, mentre la donna è rimasta sul cofano ed è stata trasportata per qualche metro prima di finire sull'asfalto. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Entrambi sono finiti in codice giallo all'ospedale Dell'Alta Val D'Elsa di Poggibonsi. Sul posto anche la polizia municipale.

