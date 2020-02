Legionella a Camaiore, nessun problema per la salute. Nido e palestra chiusi

"Aggiornamento sugli episodi di Legionella riscontrati negli impianti idrici del Nido d’Infanzia Il Girotondo e della Palestra piccola della Scuola Secondaria di I grado Michele Rosi. La decisione di programmare un ciclo di controlli nasce dall’episodio emerso a inizio anno presso la struttura dell’Istituto San Francesco di Camaiore e ha visto effettuare analisi in tutte le scuole e le palestre del Comune. Va detto che per le scuole i controlli sulla Legionella non sono previsti nei normali protocolli igienico sanitario in quanto questo batterio si trasmette esclusivamente per inalazione e non per contatto diretto. Non ci sono quindi preoccupazioni per la salute degli alunni e del corpo insegnante, ma si è comunque deciso in via cautelare di chiudere il Nido e di interdire l’utilizzo dell’acqua nella palestra per permettere di effettuare in totale sicurezza le operazioni di sanificazione. Peraltro sin da oggi la palestra tornerà disponibile per le attività scolastiche e delle associazioni sportive con l’unica limitazione del divieto di utilizzo dell’acqua fino a nuova disposizione.

Il Comune di Camaiore è un ente all’avanguardia nell’ambito della verifica della presenza del batterio della Legionella e nell’occasione è stato deciso di predisporre un protocollo interno per il controllo di scuole e palestre che prevede la designazione di un responsabile del procedimento e il check-up annuale sugli impianti accompagnato da un’importante misura di sanificazione (ogni notte gli impianti saranno portati per un breve lasso di tempo a una temperatura di 80° considerato che il batterio della Legionella viene reso inattivo sopra i 60°).

Infine si stanno valutando le modalità di storno della quota corrispondente alla settimana di chiusura a beneficio dei genitori dei bambini che frequentano il Nido d’Infanzia Il Girotondo".

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Camaiore