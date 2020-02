Maltempo, albero cade su un'auto nel Pistoiese: una ferita lieve

Intorno alle 16.30 di oggi, 4 febbraio, a causa del maltempo e del forte vento, un albero è caduto su un'auto. All'interno dell'auto una donna di 31 anni è rimasta ferita. A causa del forte vento, sono venute giù alcune piante in un parco al confine tra i comuni di Buggiano e Massa Cozzile in via Primo Maggio. Una delle piante ha investito la vettura che stava procedendo in direzione di Pescia. L'albero si è schiantato sul cofano dell'auto della donna. La conducente è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia per un controllo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dai vigili del fuoco.

