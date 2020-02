Migliorare le strade alle Cerbaie, Lega contro Spinelli

“E’ sconcertante vedere esempi di sciacallaggio politico come quello appena messo in piedi dal sindaco Spinelli,”, dichiara Gianmarco Porciani, capogruppo della Lega – Salvini a Fucecchio. “Far finta che non ci sia una mozione della Lega presentata in Comune già tre settimane fa, che chiede alla Giunta di muoversi per fare esattamente le stesse cose dichiarate dallo Spinelli, e appropriarsi letteralmente di idee di altri, con una tale nonchalance, fa letteralmente intristire.” Continua Porciani. “Tre settimane fa, al termine di un lungo lavoro di ricerca e documentazione, abbiamo depositato in Comune una Mozione molto accurata e complessa per spingere la Giunta a darsi da fare per migliorare la situazione delle strade del “sistema viario delle Cerbaie”, caratterizzate da un elevatissimo tasso di incidentalità e dalla presenza di infrastrutture letteralmente pericolanti. La Mozione è all’Ordine del Giorno della seduta del Consiglio Comunale di giovedì prossimo. Il Sindaco Spinelli, ha utilizzato il suo nutritissimo staff per confezionare un’operazione di puro plagio politico, tralasciando totalmente di citare la Mozione della Lega. Ciò, fra l’altro, testimonia ancora una volta la scarsissima considerazione che il Sindaco ha nei confronti del Consiglio Comunale, che, evidentemente, considera come un’Istituzione “eventuale”, addirittura noiosa e fastidiosa, adesso che c’è un’opposizione di Centrodestra che fa bene il suo lavoro. Comunque, prendiamo atto che la Giunta Spinelli deve rubare le idee dell’Opposizione di centrodestra per dare l’impressione di fare qualcosa di utile per i cittadini. Perché ha fatto questo il Sindaco Spinelli? Di cosa ha paura? Che qualcuno evidenzi che negli ultimi anni la sicurezza stradale nella zona delle Cerbaie è stata gestita in modo inefficace? Di perdere consensi nel “suo feudo”? Che la gente prenda consapevolezza che, a parte le “giornalate”, i discorsi e i proclami, pochissimo si è fatto per dare la giusta priorità alle questioni di sicurezza stradale in tutto il territorio comunale, con la Polizia Municipale (di cui, fra l’altro, è stato il “sindaco delegato” nella passata Giunta dell’Unione dei Comuni e che quindi, ha grosse responsabilità dello sfacelo attuale in cui versa il servizio) che, di fatto, non è più presente sul territorio fucecchiese? Che venga fuori che i soldi destinati alla sicurezza stradale vengono impiegati per realizzazioni inutili o addirittura stornati dai capitoli di bilancio per fare tutt’altro? Noi siamo dell’avviso”, conclude Porciani, “che un Sindaco, seppure animato dalla paura di perdere consenso, non possa comportarsi così. Esistono dei limiti etici che non devono essere superati. Esiste il rispetto delle Istituzioni, delle idee altrui, per le opposizioni, per gli Atti ufficiali giacenti in Comune. Adesso attendiamo di vedere cosa ci racconterà il Sindaco giovedì prossimo in Consiglio riguardo questa brutta cosa"

Fonte: Gruppo Consiliare Lega – Salvini Fucecchio

