Mine Vaganti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l'adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici che ottenne i consensi del pubblico e i riconoscimenti della critica.

"Mine Vaganti" viene proposto giovedì 6 e venerdì 7 febbraio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino nell'ambito della stagione di prosa.

Il testo racconta della difficoltà di dire la propria diversità, nel quadro di una "famiglia" anticonvenzionale. Il giovane Tommaso torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l'intenzione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è: un omosessuale con ambizioni letterarie e non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono.

Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio. Tommaso è costretto a fermarsi a Lecce, rivedere i suoi piani e lottare per la verità, contro un mondo familiare pieno di contraddizioni e segreti.

Sul palco, nella produzione Nuovo Teatro, grandi attori come Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli e Giorgio Marchesi.

"Ho realizzato -commenta Ferzan Ozpetek- una commedia che mi farebbe piacere andare a vedere a teatro, dove lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese e verso cui guardano quando parlano. La piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièce".

La stagione di prosa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà il 18 febbraio con "Arsenico e vecchi merletti" e il 5 marzo con "Traviata-danza".

Giovedì 6 e Venerdì 7 febbraio ore 21,00

MINE VAGANTI

Testo e regia Ferzan Özpetek

con Francesco Pannofino, Arturo Muselli, Paola Minaccioni, Giorgio Marchesi

produzione Nuovo Teatro

PREZZI:

Platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20/ ridotto € 18

Rimanenti palchi: 1° e 2° ordine e palchi 3° ordine € 18/ ridotto € 16/ loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa

