Assolti perché il fatto non sussiste i due medici che presero in carico la donna, Cinzia Patricolo, 47 anni, aretina, deceduta il 3 febbraio 2017 al pronto soccorso del San Donato di Arezzo dopo 16 ore di forti dolori. per la difesa anche la situazione era troppo grave e la donna sarebbe morta anche se fosse stata sottoposta a un'operazione chirurgica. La famiglia della donna ha annunciato che andrà avanti in sede civile.

