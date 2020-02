I più letti della settimana: Empoli saluta Loredano Scardigli

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 27 gennaio 2020 e domenica 2 febbraio 2020.

Abbiamo tributato un caloroso addio a Loredano Scardigli sia su gonews.it che su Empoli Channel, i lettori hanno decretato questa la notizia più letta della scorsa settimana. La scorsa è stata anche la settimana del coronavirus: il caso (sospetto, poi diventato falso allarme) del turista fermatosi a un'area di servizio di Serravalle Pistoiese è stato letto 9mila volte. Ha suscitato molto interesse anche sui social la notizia del confronto per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, con la Fiom-Cgil a dire la sua: 6.400 click di lavoratori o persone interessate al confronto. Ancora lavoro: oltre 6mila click per gli 8mila posti di lavoro nella provincia di Pisa da riempire con difficoltà. Chiude la cinquina una notizia luttosa, la scomparsa della maestra Cinzia Donasoldi, residente al Galleno

Un'altra notizia mondiale ma dal riflesso locale è stata la scomparsa di Kobe Bryant, cestista dei Lakers cresciuto per due anni a Pistoia. Il caso dello scomparso Viktor Gosja e della sua tragica fine alla stazione di Pescia è stata altrettanto cliccata. Il rinnovamento dell'ex ospedale San Giuseppe con il progetto Hope, presentato dal sindaco Barnini, ha attratto la curiosità degli empolesi che hanno aperto l'articolo 5mila volte.

È ancora in vigore il sondaggio di questa settimana dedicato al tema su citato, quello sulla conoscenza del coronavirus.

