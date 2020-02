Profumi e giubbotti contraffatti, due sequestri al mercato di Montecatini

Continuano i controlli all’interno del mercato settimanale di Montecatini Terme che si svolge nel piazzale Leopoldo. L’attenzione degli agenti della polizia municipale si è concentrata su un operatore ambulante regolarmente autorizzato che aveva posizionato sul bando una ingente quantità di profumi di “marca” corredati da una pubblicità che indicava i prestigiosi marchi di Fendi e Gianfranco Ferrè richiamando numerose persone intente ad acquistare.

Il titolare è stato avvicinato e dopo averlo compiutamente identificato hanno chiesto la provenienza di tutto il materiale che esponeva sul banco, e in particolare i profumi, le creme e i bagnoschiuma che esponevano i suddetti marchi.

Il 66enne originario di Montecatini Terme dopo aver tentato di confondere le acque ha poi dovuto ammettere che i prodotti erano già stati acquistati con il marchio contraffatto.

Per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per frode commerciale, commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, oltre al sequestro di tutta la merce in suo possesso esposta sul banco.

In corso Matteotti lo stesso esito per un 44enne di origine senegalese proveniente da Carrara. La merce contraffatta era rappresentata da capi di abbigliamento come piumini berretti e borse. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero per l’extracomunitario e il sequestro penale di tutti i capi in suo possesso sui quali era stato apposto il marchio contraffato di Colmar, Stone Island e Yves Saint Laurent

