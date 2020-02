Pulizia dell'Arno, sopralluogo di Forza Italia a Montelupo e Capraia

Questa mattina il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, Giampaolo Giannelli il consigliere comunale per Forza Italia a Montelupo Daniele Bagnai e il coordinatore di Capraia e Limite per Forza Italia Diego Crocetti, si sono recati a Montelupo e Capraia per constatare i livelli di pulizia e messa in sicurezza del fiume Arno a tre mesi circa dalla grande piena del 17/11/2019.

“Purtroppo – sottolinea Diego Crocetti – a situazione è sotto gli occhi di tutti, a tre mesi dalla piena del fiume, nulla è stato fatto, alberi spezzati, sacchetti di plastica, spazzatura e rifiuti di vario genere sono ancora lì sulle due sponde e negli isolotti in mezzo al fiume”.

Daniele Bagnai invece precisa che “il comune di Montelupo, ha fatto pulizia intorno al ponte tra Capraia e Limite, in previsione della nuova passerella pedonale che sarà realizzata in futuro, facendo finta che il resto non esiste. In pratica una mera operazione di facciata senza affrontare il problema complessivo”.

Giampaolo Giannelli invece ha sottolineato che "poiché si paga il consorzio di bonifica, con una tassa annuale destinata soprattutto alla messa in sicurezza, insieme al comune di pertinenza, del fiume e delle sue rive, ci si aspetterebbe da entrambi gli enti una maggior cura del territorio".

“In un periodo in cui si parla tanto di prevenzione e di sicurezza non possiamo tollerare – dicono all’uniscono Giannelli, Bagnai e Crocetti – che rifiuti di ogni genere e alberi spezzati vengano lasciati in balia del tempo a marcire, in attesa della prossima piena, col rischio di ostruire qualche ponte o qualche strada con gravi danni per la collettività”.

“Ci aspettiamo – concludono i tre esponenti – che una situazione di sicurezza venga ripristinata al più presto. Noi saremo qui a vigilare e sollecitare, pronti ad iniziative più eclatanti, a tutela della collettività”.

Fonte: Forza Italia Toscana

