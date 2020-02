Raccolta differenziata, Barberino Tavarnelle punta a superare il 70%

“Uno dei primi obiettivi del nuovo comune è migliorare la qualità delle prestazioni ambientali del nostro territorio puntando sull'attivazione di due strumenti: l’intensificazione delle misure contro gli incivili dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata attraverso la revisione complessiva del sistema di raccolta uniforme e organico dei due territori”. Il sindaco David Baroncelli ha idee chiare sulla pianificazione delle azioni ambientali con le quali migliorare la situazione attuale e raggiungere alti livelli di sostenibilità. “La riunificazione dei due territori che prima della fusione gestivano il sistema di raccolta mediante due diversi soggetti e con strumenti e metodologie differenti – spiega il sindaco – ha portato la raccolta differenziata ad attestarsi intorno al 66.5 per cento, l’obiettivo che ci vede impegnati a superare il 70 per cento spinge amministrazione e comunità a lavorare di più e meglio. Con la collaborazione dei cittadini e l’adozione di pratiche virtuose che continueremo a mettere in atto insieme, facendo ognuno la propria parte, riusciremo a tracciare una nuova strada da percorrere a tutela dell’ambiente, della qualità della vita e della sostenibilità sociale”.

Altro punto cardine delle politiche ambientali, promosse dalla giunta Baroncelli, è il giro di vite contro l’inciviltà e l’impegno ad arginare il fenomeno dei rifiuti lasciati al di fuori dei cassonetti e dei conferimenti non corretti. “E’ un tema molto avvertito dalla popolazione - aggiunge il sindaco – segno che l’attenzione di chi si comporta in maniera rispettosa dell’ambiente è di gran lunga superiore ai comportamenti privi di scrupoli che invece sporcano e deturpano la bellezza e la cura del nostro territorio. Molte sono le segnalazioni di abbandoni che riceviamo ogni giorno: un problema ricorrente che si riflette soprattutto nelle aree decentrate e nelle zone di campagna, intendiamo ridurre il fenomeno attraverso un potenziamento dei controlli e dei monitoraggi da parte della polizia locale, incaricata di sanzionare gli eventuali trasgressori, e della figura dell’ispettore ambientale, messo a disposizione da Alia a supporto dell’amministrazione comunale”.

Il Comune si attiverà nella revisione generale del sistema di raccolta allo scopo di omogeneizzare i sistemi ed estendere il servizio di porta a porta che risulta essere uno dei più efficaci nell’incremento della qualità della raccolta differenziata. Inoltre, considerato il lavoro svolto negli anni anche attraverso il conseguimento delle Certificazioni Iso140001 e i premi per l’Ambiente a livello internazionale con l’Emas Award che hanno portato il territorio a distinguersi nello scenario delle pratiche virtuose in materia di sostenibilità e utilizzo delle risorse rinnovabili, il sindaco vuole lanciare una nuova carta. “E’ mia intenzione aderire al Patto dei Sindaci – conclude - e impegnarmi ad elaborare un Piano per l’Energia Sostenibile e il Clima entro due anni. Il piano d’azione che sarà portato all’attenzione del consiglio comunale conterrà i passi verso il raggiungimento degli obiettivi del 2020 e del 2030”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle