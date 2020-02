Regionali Toscana, Ceccardi non è candidata per il centrodestra: lo dice Meloni

È direttamente Giorgia Meloni, segretario di Fratelli d'Italia, a diradare i dubbi sull'ipotetica candidatura dell'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina, per il posto di governatore in Toscana. "Il nome di Susanna Ceccardi non è mai stato fatto in nessun tavolo, non è mai stata una candidatura in campo", spiega Meloni su Rainews 24. La voce era stata riportata sui quotidiani nazionali come volontà dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini. "Dobbiamo rivederci, in Toscana non abbiamo definito le cose - afferma Meloni, che però ribadisce -. Escludo che Salvini abbia fatto patti con Renzi per regalagli la regione". Nel frattempo si sono già delineati i profili di due candidati delle principali coalizioni: Eugenio Giani per il centrosinistra e Irene Galletti per il Movimento 5 Stelle. Il tempo passa e la matassa per il centrodestra ancora non è stata diramata.