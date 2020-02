Rotary e Rotaract di Empoli per il Banco Farmaceutico

L’iniziativa, organizzata dal Banco Farmaceutico ONLUS con i Volontari del Distretto Rotary 2071, si prefigge lo scopo di raccogliere i farmaci da banco (che non prevedono obbligo di prescrizione medica) per distribuirli alle Strutture Sanitarie e di Assistenza Sociale che aiutano le persone indigenti. Quest'anno, poiché ricorre il 20° anno dalla nascita del Banco Farmaceutico, la raccolta durerà dal 4 al 10 di Febbraio (con la giornata principale il sabato 8 Febbraio). A Empoli viene effettuata presso la Farmacia Nuova, in piazza S.Rocco, dove i soci del Rotary Club e i giovani del Rotaract sono a disposizione per spiegare le modalità e le finalità dell'iniziativa.

Fonte: Rotary Club Empoli

