Scambio Italia-Germania, i liceali di Dresda arrivano a Empoli

Una nuova stagione per gli ‘scambi culturali’ con gli studenti stranieri. Questa mattina, martedì 4 febbraio, ragazze e ragazzi provenienti dalla Germania hanno fatto visita in Municipio insieme agli amici empolesi di cui sono ospiti in questi giorni. Si tratta del classico ‘gemellaggio’ fra Liceo Linguistico ‘Virgilio’ e il Gymnasium “Dresden Cotta”.

Giorni dedicati all’accoglienza di ragazzi e ragazze che arrivano da Istituti di Istruzione Superiore stranieri, ospiti della città di Empoli e dei loro coetanei italiani per conoscere territorio, monumenti, e la storia di questa cittadina toscana. Gli studenti sono stati accolti dall’assessore alla cultura Giulia Terreni che ha dato loro il benvenuto.

Dopo il breve incontro nella sala consiliare del palazzo Municipale, gli studenti sono stati a visitare la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, il Museo della Collegiata, il centro storico e il Museo del Vetro. In questi giorni visiteranno anche a Pisa, Siena e Firenze. A fine anno saranno i ‘colleghi’ empolese a salire a Dresda per essere ospitati nelle famiglie degli studenti tedeschi e proseguire in questo modo lo scambio culturale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

