Tre persone sono state denunciate a Pisa per possesso di oggetti da scasso. I carabinieri hanno notato i tre in via San Bernardo nella notte scorsa. Questi, alla vista dei militari, hanno gettato un arnese verosimilmente utilizzato per le effrazioni. Uno dei tre è stato fermato subito, gli altri due in seguito dalla polizia. L'attività dei carabinieri sta andando avanti per contrastare i numerosi furti negli esercizi commerciali di Pisa.

