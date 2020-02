Telecamere a Castelfiorentino, la Lega: "La maggioranza è d'accordo con l'installazione"

Sulla mozione relativa all’istallazione delle telecamere all’entrata e uscita del paese presentata in consiglio comunale il 30 gennaio scorso, i consiglieri della maggioranza si sono espressi in maniera contraria ma alla fine della discussione emerge che l’argomento ci trova tutti concordi sulla necessità dell’istallazione e mi spiego meglio.

Le motivazioni assolutamente fantasiose alla votazione contraria vanno da non ritenere inappropriato assimilare in un’unica mozione fatti delittuosi di diverso tipo a non essere di competenza dei consiglieri “intralciare” con proposte il percorso che l’amministrazione sta facendo in fatto di sicurezza.

Voglio trascurare le provocazioni dovute anche a dichiarazioni secondo le quali sia necessario fare in modo di prevenire i delitti di vario tipo piuttosto che individuare chi li ha commessi, ma la sorpresa nella discussione proviene dalla dichiarazione dal Sindaco.

Nonostante tutte queste critiche e criticità da parte dei consiglieri, il primo cittadino ci specifica che, in realtà, è già in previsione l’istallazione di nuove telecamere e che il provvedimento di controllare l’entrata/uscita dal paese è già previsto convalidando di fatto la necessità di procedere con quanto da noi richiesto.

Mi sono pertanto compiaciuta di quanto ufficialmente verbalizzato in Consiglio Comunale e sarà pertanto nostro compito accertare le modalità e le tempistiche dell’istallazione ma anche la sostenibilità verificando che la spesa prevista per il sistema integrato di sicurezza venga utilizzato a tale scopo.

Un vero peccato che dal 2017, anno in cui si consumò la tragica morte di Sara Scimmi, non si sia ancora provveduto a un così evidente intervento perché ciò avrebbe dato un segnale tangibile di un impegno concreto alla prevenzione di tali tragedie e forse si sarebbe potuto individuare le responsabilità degli eventi delittuosi.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo

