"Terza corsia Fi-Pi-Li? Proposta di Giani un'offesa all'intelligenza delle persone"

"La faccia tosta, e la sfrontatezza della sinistra non hanno mai limite. In specie ci colpisce fortemente la dichiarazione di Eugenio Giani, candidato in pectore alla presidenza della Regione Toscana, vecchia nuova ed eterna guardia di quel partito è da sempre amministra le nostre terre punto Oggi Eugenio Giani ha una nuova idea, perfettamente in linea con il vecchio modo virtualmente vessatorio della sinistra di risolvere i problemi", Dichiarano i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa.

"Annuncia trionfante che grazie alle multe si potrà fare la terza corsia della FI PI LI. Quindi, quasi fosse un regalo da fare ai cittadini, già pesantemente vessati dalle scelte fiscali di un governo fuori da ogni logica, gli prospetta la bellissima idea di tante belle multe così che le opere pubbliche - che non ha trovato tempo di fare lui - se le finanziano i cittadini indisciplinati! È il colmo".

"Forse Giani dimentica le code chilometriche per i cantieri infiniti tra Ginestra e Montelupo, che hanno costretto per mesi gli automobilisti ad un continuo disagio. La questione della terza corsia non è una questione che nasce oggi, ma che viene da decenni di immobilismo infrastrutturale in questa regione è che quindi è un'offesa all'intelligenza delle persone proporre in questo momento. Sono solo promesse elettorali, situazioni per le quali in questi anni non si è mai voluta trovare una risposta". Concludono Elisa Tozzi consigliere regionale Anci e Leonardo Pilastri capogruppo Lega all' Unione dei comuni Empolese Valdelsa.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino