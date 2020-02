UniFi, Scienze giuridiche presenta la formazione post lauream

Undici corsi di perfezionamento, quattro percorsi di aggiornamento professionale, oltre a sperimentazioni presso gli uffici giudiziari e iniziative di innovazione: il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze riflette su cosa significa oggi fare formazione e presenta il ricco programma di formazione post lauream, domani, mercoledì 5 febbraio, nell’incontro “Dalla teoria alla pratica” (ore 14.30, Polo delle Scienze sociali, Edificio D6, Aula magna 0.18, via delle Pandette, 9 Firenze).

L’offerta formativa prevista successivamente alla laurea - rivolta non solo ai giovani laureati ma anche a professionisti, magistrati ed esperti delle diverse discipline – spazia dal diritto di famiglia a quello penale, dallo sport al mondo vitivinicolo, dalla realtà delle imprese ai contratti pubblici, dalla scrittura del diritto all’attività di mediazione fino al mondo della sanità e molto altro ancora.

Di formazione interdisciplinare e in relazione continua con tutti i soggetti che operano nel territorio, discuteranno il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini, i docenti dell’Ateneo Ilaria Pagni, Irene Stolzi e Simone Torricelli insieme a Margherita Cassano e Marilena Rizzo, presidenti rispettivamente della Corte di Appello e del Tribunale di Firenze, al giudice Caterina Condò e al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze Fabio Di Vizio. Interverranno rappresentanti degli ordini professionali e la presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Ateneo Paola Lucarelli.

L’incontro è soprattutto l’occasione per riflettere su come si insegna a “fare e saper fare” per rispondere, con conoscenze e competenze teoriche e applicative, ai bisogni della comunità e dei mercati e affrontare le sfide del prossimo futuro. La formazione post lauream del Dipartimento di Scienze giuridiche è espressione dell’impegno e dell’attività di uno dei nove dipartimenti di eccellenza 2018-2022 dell’Università di Firenze selezionati dall’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze