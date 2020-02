Vento forte, tetto di un'azienda divelto: edificio inagibile

I Vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti nel comune di Prato in località S. Paolo in Via dell’Alberaccio, 85, per la verifica e la messa in sicurezza della copertura di un edificio industriale di circa 3.500 mq divelto a causa delle forti raffiche di vento.

L’evento ha interessato una superficie di circa 1.000 mq di copertura. I Vigili del fuoco, hanno effettuato la rimozione delle parti distaccate e la messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni, l’edificio industriale, suddiviso in sedici aziende, è stato reso inagibile in attesa che siano effettuati i lavori di ripristino.

Tutte le notizie di Prato