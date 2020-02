Weekend in Biblioteca, il programma a Empoli

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ attende i suoi centinaia di assidui visitatori e ospiti per trascorrere insieme un week-end all'insegna del divertimento e dell'informazione.

Tante le iniziative che si svolgono al n. 15 di via dei Neri, per tutte le età.

Febbraio è il mese del Carnevale, della musica e dei travestimenti.

Venerdì 7 ci sarà il secondo appuntamento con la storia del Rock. Nel primo incontro, di venerdì scorso, Lorenzo Pini della scuola di musica Lizard ha percorso un rapido excursus nella storia di uno dei generi musicali più amati e contestati. I prossimi incontri della School of Rock (il 7 e 21 febbraio, sempre alle ore 21) ci permetteranno di approfondirne alcuni aspetti, come i principali interpreti, le correnti più o meno fortunate, gli strumenti del rock. L'incontro è su prenotazione.

Sabato 8 febbraio torna la collaborazione con il Centro Attività Musicale di Empoli. Alle 17, il Maestro Raffaele Maltoni (Dire, Fare, Musicare) intratterrà i bambini dai 3 ai 5 anni in una divertente attività di gioco-musica. Raffaele Maltoni è specializzato in musicoterapia e lavora nelle scuole dell'infanzia e presso le biblioteche, per favorire un ambiente sonoro valido in cui i bambini possano crescere e svilupparsi, fornendo i giusti strumenti a genitori e insegnanti.

E' anche autore e co-autore di libri per bambini, alcuni scritti in collaborazione con una “vecchia conoscenza” della biblioteca di Empoli: l'autrice per l'infanzia Elisa Mazzoli già ospite di Leggenda Festival e nuovamente attesa per l'edizione 2020. L'incontro è su prenotazione (max 15 bambini).

Per gli adulti, invece, l'appuntamento è alle 17 con un nuovo incontro del Circolo del Giallo... in rosa. Questo sabato esploreremo la produzione editoriale di Alice Basso, autrice della serie che vede come protagonista la ghostwriter Vani, dotata di un intuito infallibile e raffinato.

Per partecipare ai Circoli di lettura della Fucini, non occorre essere lettori raffinati o grandi oratori: basta amare la lettura e avere voglia di condividere opinioni, pareri e consigli con altri appassionati! La prenotazione all'incontro è gradita.

Sempre per gli adulti, infine, vi ricordiamo l'appuntamento mensile con la Bancarella della Fucini dalle 17.00 alle 20.00, nei locali della Ex macelleria di via dei Neri, 17 accanto all’ingresso della biblioteca comunale vi aspettano tanti libri da prendere e scambiare. E’ il mercatino dei libri usati dove chiunque può scambiare e portare volumi che non utilizza più, realizzato in collaborazione con l’Associazione Lilliput Empoli. Il regolamento è semplice: hai libri in casa che hai già letto e che pensi di non leggere più? Hai bisogno di fare spazio per i nuovi libri che hai comprato, ma non vuoi buttare via i libri più vecchi? Portali alla tua biblioteca! Se si vuole scambiare dei libri: è possibile portarne quanti uno vuole, in buone condizioni, ma prendere al massimo cinque. Infine alla ‘Bancarella’ troverete anche molti libri interessanti a prezzi scontati.

