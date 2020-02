Allergie, incontro con il dottor Bernardini a Limite

Le allergie sono un fenomeno molto diffuso tra grandi e piccini e spesso compaiono all'improvviso, anche verso alimenti e piante verso le quali il soggetto non era mai stato allergico prima. Come fare per conoscerle e combatterle?

Se ne parlerà Venerdì 7 Febbraio presso la sede della Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno, in Via Negro, 9, a partire dalle 21.30. L'incontro è il terzo del ciclo denominato "Ahi! E adesso chi mi aiuta", rivolto ai genitori e a chiunque abbia quotidianamente a che fare con i bambini. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Cittadino Attivo" ed è patrocinata dal comune di Capraia e Limite.

Relatore sarà il professor Roberto Bernardini, Direttore SOC Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli e Presidente della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica.

Per partecipare non è necessario prenotarsi e gli incontri sono completamente gratuiti e aperti a tutti. Per maggiori informazioni, contattare lo 057157532.

Fonte: Pubblica assistenza Limite sull'Arno

