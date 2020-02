Gli Amici del Padule incontrano Giani al Presidio

L'Ass. Amici del Padule di Fucecchio ha organizzato un presidio per scongiurare la chiusura del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e assicurare una continuità alla buona gestione della Riserva Naturale. Ieri sera si è tenuto un incontro con Giani. "Ma non ci accontenteremo delle parole."

Buona riuscita della manifestazione degli Amici del Padule di Fucecchio, ieri sera, 4 febbraio, a Serravalle Pistoiese in occasione di un evento elettorale di Eugenio Giani. Oltre 100 persone (per l'esattezza 104 alle 21.15) informate dell'evento in soli due giorni di passaparola.

Molta determinazione e idee chiare nella formulazione di critiche e proposte, ma nessuna acredine o caduta di stile. Piuttosto il piacere di essere in tanti, nonostante la serata fredda e ventosa: alcuni veterani delle battaglie a favore del Padule e tanti nuovi volontari dell'area protetta in veste di militanti; alcuni ex-amministratori che hanno promosso l'istituzione della Riserva Naturale e l'esperienza del Centro e numerose guide ambientali che hanno assicurato negli anni un servizio di qualità ai numerosi visitatori dell'area protetta.

Infine uno scambio con Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della Regione Toscana e candidato alla presidenza, al quale è stato chiesto un impegno nell'immediato per una soluzione condivisa che assicuri continuità alla buona gestione della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. A Giani è stato consegnato un piccolo dossier contenente varie sottoscrizioni e appelli e la testimonianza di alcuni soggetti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'area protetta (i volontari della nostra associazione, le guide del Centro e le associazioni ambientaliste). Giani si è impegnato ad esaminare la documentazione, ad approfondire la questione e ad adoperarsi per una soluzione positiva. Da parte nostra, non mancheremo di verificare se terrà fede a questi impegni.

Fonte: Associazione Amici del Padule di Fucecchio

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese