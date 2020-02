Identità, goliardia e arte: torna il Carnevale santacrocese

Novantadue anni e non sentirli. Nuova Luna, Lupa, Nuovo Astro e Spensierati sono pronti a sfilare per le strade del centro e a riempire di colori, suoni e risate la città. Domenica 9 febbraio dalle 15 torna il Carnevale Santacrocese e, da che mondo è mondo, a Santa Croce sull'Arno il carnevale è rigorosamente d'Autore. Creatività, identità, passione, goliardia e tradizione convoglieranno in piazza Matteotti e nelle strade limitrofe per una serie di uscite che promette spettacolo. Non solo il 9, anche il 16 e il 23 febbraio (recupero il 1 marzo) i gruppi animeranno Santa Croce. Da non perdere anche la Mascherata Libera del 20 febbraio del Giovedi Grasso, che ritorna ufficialmente nel programma.

Già lo scorso giugno erano stati presentati i temi del Carnevale Santacrocese 2020, che coinvolge addirittura poco meno di quattrocento persone in tutto. La Nuova Luna ha scelto 'Domani smetto quando voglio', la Lupa invece 'Sarà troppo tardi???!!', il Nuovo Astro ha optato per 'Aggiungi un posto a tavola perché... ce la godiamo e tutti i giorni son buoni per far festa!', infine gli Spensierati hanno virato su un celentaniano 'Aspetto il Carnevale tutto l'anno... e all'improvviso eccolo qua!'. Chi vincerà riceverà una tela dipinta da Maria Beatrice Turini. La presentazione della sfilata è con Sunymao, direttamente da #Alltogheternow.

Sono state protagoniste anche le scuole. I bambini delle elementari di Santa Croce hanno realizzato la loro personale versione dei costumi dei quattro gruppi. Nelle sfilate del 16 e 23 febbraio saranno presentati alla comunità: i bambini apriranno la sfilata del gruppo di riferimento. Il 23 si terrà anche la premiazione del Miglior Progetto Realizzato, la giuria è la stessa che assegnerà i premi alle maschere.

Per i più piccoli saranno presenti anche i gonfiabili, per tutti i gusti invece mostre e mercato. Tra le novità troviamo la partecipazione della Festa Medievale di Staffoli alla sfilata finale e anche una sfilata particolare alla seconda uscita, quella degli Avengers Infinity. "Un elemento importante è il coinvolgimento di quanto più cittadini possibile, in questo caso anche Staffoli. Spero che questo mescolamento dia i suoi frutti. Vogliamo inoltre far conoscere il Carnevale anche fuori dal comune" ha commentato a tal proposito l'assessore Elisa Bertelli.

Le premiazioni riguardano anche altri ambiti: miglior carro allegorico, CANEvale (speciale sfilata degli amici a quattro zampe...), e le singole in pelle, riciclata, d'Autore e caratteristica, oltre all'estrazione della lotteria. Dicevamo del CANEvale, sabato 22 febbraio al Conad di piazza Partigiani gli animali mascherati la faranno da padrona.

"È un momento magico per Santa Croce e i santacrocesi, mette allegria. È una manifestazione che aggrega e crea condivisione, fa stare insieme le persone ed è importante. Facciamo vivere la nostra identità di santacrocesi, il bello è che qui non c'è il problema del mancato ricambio generazionale. Vale la pena però ricordare le persone che sono venute a mancare nel 2019 e che hanno reso grande il Carnevale" ha detto il sindaco Giulia Deidda.

Assieme ai rappresentanti dei gruppi era presente Manuela Bracci, presidente comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi, che ha aggiunto: "Anche nel 2020 i gruppi hanno dato il meglio di sé, portando maschere nuove sia come costumi sia come argomentazioni". Non a caso anche di notte capita, in questi giorni, di vedere luci accese ai capannoni di via di Ripa: Santa Croce lavora per divertirsi e divertire.

