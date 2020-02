Commercio San Miniato, Guazzini (Cambiamenti): "Censire fondi sfitti in centro per nuove destinazioni"

Sulla questione del commercio nel centro storico (e nel resto della città) di San Miniato, interviene anche la consigliera comunale di opposizione Manola Guazzini del gruppo CambiaMenti. In una mozione che verrà affrontata nel prossimo Consiglio comunale, Guazzini chiede di "avviare, in accordo con le associazioni dei commercianti, valorizzando il ruolo del Centro Commerciale Naturale, utilizzando tutti gli strumenti presenti e attivabili, dalla pianificazione della rete commerciale all'individuazione di specifiche premialità, una programmazione degli interventi commerciali nel centro storico di San Miniato che inverta la tendenza prevalsa negli ultimi anni alla concentrazione delle nuove aperture di esercizi esclusivamente nel settore della ristorazione" e di censire "i locali inutilizzati nel centro storico per avviare le iniziative per la destinazione a residenze giovanili o altre attività". Dovranno comunque essere escludere "nuovi supermercati o un ampliamento di quelli esistenti" .

Tutte le notizie di San Miniato