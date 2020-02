Coronavirus, informativa per i dipendenti comunali di Firenze

Nessun allarme, solo una informativa per fare chiarezza sulla situazione e sulle normali cautele da mettere in atto, in particolare da parte dei dipendenti a contatto con il pubblico. È questo il contenuto della nota inviata alle direzioni del Comune, promossa dal Servizio di Prevenzione e Protezione in accordo con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e definita dai medici di medicina del lavoro contattati dagli uffici preposti dell’Amministrazione. Oltre alla direttive pubblicate dal Ministero della Salute, ai dipendenti è stato inviato una sorta di vademecum con gli accorgimenti utili (come lavarsi le mani spesso e accuratamente, portare un fazzoletto alla bocca ogni volta si tossisce o starnutisce, utilizzare i fazzoletti una sola volta e poi gettarli nei rifiuti subito dopo l’uso), la situazione in Italia e le faq più frequenti su sintomi, trasmissione, cautele per proteggersi e via dicendo. I medici del lavoro, nominati dall’Amministrazione e incaricati della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nell’occasione ribadiscono che si tratta di un rischio potenziale più che reale e invitano a seguire gli aggiornamenti quotidiani del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

