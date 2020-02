Coronavirus, test negativo sul paziente livornese

Negativo il risultato delle analisi effettuate sul paziente livornese 60enne con sospetto di coronavirus, ricoverato ieri 4 febbraio all’ospedale di Livorno nel reparto di malattie infettive, diretto dal dott. Spartaco Sani. Il campione prelevato sul cittadino rientrato domenica scorsa da Shangai è stato inviato al laboratorio di virologia dell’Azienda Ospedaliera Senese che nell’arco di 4 ore ha comunicato l’esito. “Il paziente ha seguito correttamente tutte le indicazioni rivolgendosi direttamente al 118 senza passare dal pronto soccorso – sottolinea Spartaco Sani – e le nostre strutture hanno superato la prova mettendo in atto tutte le procedure previste dai protocolli”.

L'uomo era tornato domenica scorsa da Shangai per un viaggio di lavoro ha accusato uno stato di malessere generale che l'ha indotto a chiamare il 118. L'uomo si trovava in buone condizioni al momento del ricovero seppur in stato di isolamento preventivo.

Fonte: Asl Nord Ovest

