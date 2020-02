Corso di BLSD Laico e Disostruzione alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi

La domanda più insistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?” (Martin Luther King). Una domanda semplice, che non lascia margine di risposta se non una profonda autoanalisi. Nella vita di tutti i giorni può capitare di subentrare in aiuto di qualcuno, magari con un piccolo gesto oppure con un grande impegno, ma ci siamo mai chiesti veramente cosa saremmo in grado di fare nel caso in cui fosse richiesto un soccorso urgente? La risposta più immediata - a cui tutti pensiamo - è sicuramente la telefonata al 118; ma siamo davvero certi di non poter fare di più?

Saper eseguire e fornire precocemente - ed efficientemente - una disostruzione o una rianimazione cardio polmonare può realmente fare la differenza, aumentando di gran lunga le probabilità di sopravvivenza in attesa del soccorso avanzato . A tale proposito la Pubblica Assistenza di Poggibonsi offre all’intera cittadinanza la possibilità di partecipare al Corso di BLSD Laico e Disostruzione delle vie Aeree, che si terrà Sabato 8 Febbraio dalle ore 8:30 alle ore 13:30 nella sede di via Dante, 39 (Poggibonsi); è possibile iscriversi telefonando al numero

0577-981736 o scrivendo all’indirizzo email info@papoggibonsi.it.

Fonte: Ufficio Stampa

