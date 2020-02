Discariche abusive, Bartolini (Lega): "Urgono controlli continui a Quarrata"

“Possiamo ormai parlare- afferma amareggiata Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega- di una vera piaga, quella che insiste da tempo nella piana quarratina, dove, purtroppo, abbondano rifiuti di ogni tipo. Scarti principalmente industriali, ma non solo che stanno creando non pochi problemi di tipo ambientale, senza tralasciare a priori anche l’ipotesi di potenziali danni per la salute pubblica. Le Forze dell’Ordine fanno il possibile per contrastare il grave fenomeno, ma purtroppo non hanno il dono dell’ubiquità e magari anche i mezzi e gli uomini numericamente idonei per essere presenti in loco. A questo punto è, dunque, fondamentale installare videocamere di sorveglianza che potrebbero risultare un ottimo deterrente, oltre ad auspicare un maggiore senso civico da parte delle persone (forse, questa è un’utopia…).L’allarme lanciato da Legambiente - conclude Luciana Bartolini- è condivisibile, ma ora bisogna che le Istituzioni si muovano per fermare questo continuo scempio.”

Fonte: Ufficio Stampa

