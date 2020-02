Fearless, Pier Toffoletti torna a esporre a Pisa

L'artista friulano Pier Toffoletti torna a esporre in Toscana, a Pisa, nella splendida cornice di Santa Maria della Spina (Lungarno Gambacorti), dopo due anni di assenza, quando fu protagonista a San Miniato con l'esposizione Face Splash.

La mostra evento è una prosecuzione della grande personale tenutasi nella scorsa primavera al PAN di Napoli (FEARLESS a cura di Marina Guida, 13 giugno - 1 luglio 2019) dove ha indagato alcune grandi eroine del nostro tempo: da Beatrice Vio a Lidia Vivoli fino a Anna Muzychuk.

Donne che per motivi etici, religiosi o perché vittime di violenza, hanno dato vita a una nuova consapevolezza collettiva di quanto ancora la nostra civiltà debba lavorare su alcuni temi.

A Pisa, saranno esposti due importanti lavori inediti, dedicati a due grandi protagoniste del nostro tempo, di generazioni differenti ma impegnate in battaglie culturali e sociali. La prima, Lilliana Segre, dedita a sensibilizzare le nuove generazioni a non dimenticare e la seconda, Gessica Notaro, come simbolo di tutte le donne vittime di violenza.

Il curatore, Riccardo Ferrucci, nel testo critico che accompagna l’esposizione pisana presentando l’artista dichiara: la pittura di Pier Toffoletti è un’esperienza unica, per profondità di contenuti e sapienza compositiva, il suo viaggio è un modo originale per descrivere donne che hanno saputo coniugare impegno civile e umano. L’arte, a volte, diventa soltanto una ricerca tecnica e formale, al contrario nell’opera dell’autore ritroviamo l’uomo, con le sue paure e le sue utopie. L’idea di creare una pittura, sempre in bilico tra figurazione e astrazione, è di grande suggestione, elementi distanti si coniugano in perfetta e totale armonia. La base del dipinto ha una dimensione astratta e informale che invade lo spazio e va a sovrapporsi ai volti dei protagonisti, ricreati in una maniera sapiente, con un ritratto, quasi fotografico, di figure colte nella loro essenza.

La mostra, organizzata da Casa d'Arte San Lorenzo, in collaborazione con C.R.A. Centro Raccolta Arte di San Miniato e il supporto di FuoriLuogo, vanta i patrocini di Regione Toscana e Comune di Pisa e il sostegno della Banca di Pisa e Fornacette.

All’inaugurazione, che avverrà sabato 15 febbraio alle ore 17, interverrà la nota mezzo soprano Francesca Russo Ermolli accompagnata al pianoforte da Chiara Mariani che introdurrà gli spettatori alla visita dell’esposizione.

La mostra sarà aperta, ad ingresso libero, fino al 15 marzo 2020, con il seguente orario: mercoledì e giovedì dalle ore 11 alle 13, venerdì, sabato, domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Chiuso lunedì e martedì.

Fonte: Ufficio Stampa

