Dito amputato a un operaio in Valdinievole, d'urgenza al Cto di Careggi

È stato amputato un dito di una mano a un addetto alla produzione di una ditta di prodotti ittici congelati della Valdinievole, feritosi a una mano quest'oggi attorno alle 13. L'incidente sul lavoro, avvenuto a una macchina confezionatrice, è stato qualificato come codice rosso. Alla Panapesca Pieve a Nievole sono giunte due ambulanze della Misericordia di Montecatini e della Croce d'Oro di Ponte Buggianese. Allertati anche i vigili del fuoco di Montecatini. Il 53enne è stato trasferito in codice rosso al Cto di Careggi a Firenze per le ferite riportate alla mano.

