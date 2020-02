Giornata dell'epilessia, visite gratuite alla Pediatra di Pisa

Il 10 febbraio si celebrerà come ogni anno l'Epilepsy day, un evento che promuove la consapevolezza dell’epilessia in oltre 120 paesi nel mondo ogni anno.

In Aoup, nell’Unità operativa di Pediatria diretta dal professor Diego Peroni, sono state organizzate visite neurologiche pediatriche gratuite per pazienti con epilessia nell’Ambulatorio di epilessia dell'età evolutiva, i cui orari saranno stabiliti al momento della prenotazione telefonica della visita (telefonando, entro venerdì 7 febbraio, al numero 050,992992 e chiedendo espressamente della visita per epilessia nell’ambito dell’Epilepsy day).

Le visite verranno svolte dal dottor Alessandro Orsini e dalla dottoressa Alice Bonuccelli.

Fonte: Aoup

Tutte le notizie di Pisa