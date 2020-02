Girone di ritorno al via per Lupi Estintori Pontedera: parla Sansonetti

Dopo un fine settimana di stop ricomincia il campionato, da sabato infatti, inizierà il girone di ritorno, quello più importante e impegnativo. Abbiamo fatto una chiacchierata con Mister Sansonetti per fare il punto della situazione sui Lupi Estintori Pontedera. La squadra è attualmente ottava in classifica con 20 punti e giocherà la prossima gara contro l’ Ermgroup San Giustino, che si trova invece ad un punto dal secondo posto con 30 punti.

Mister, settimana di stop per il campionato, ora comincia il girone di ritorno, quello più importante, come vi state preparando?

Questa sosta è stata per noi molto significativa perché ci ha dato del tempo in più per recuperare i malanni di stagioni, piccoli e grandi infortuni. Diciamo che da dicembre siamo in emergenza, speriamo di recuperare quanto prima tutti gli effettivi per poter affrontare al meglio il girone di ritorno.

La squadra viene da 2 vittorie consecutive che danno sicuramente morale, quanto sarà importante l’atteggiamento nella partita di sabato contro San Giustino?

Nelle ultime giornate sono arrivati 6 punti che ci hanno permesso di lavorare con più serenità e convinzione in vista di San Giustino. La partita dell’andata ci ha detto che non eravamo troppo distanti da loro, anche se, sono davanti a noi 10 punti. Sappiamo che nel girone di andata, al di là del calendario difficoltoso, abbiamo peccato nella continuità di prestazione. Siamo tutti curiosi di vedere se siamo riusciti a ridurre il gap evidenziato all’andata e se riusciremo ad esprimere una buona pallavolo per più tempo.

Vi ricordiamo che il match verrà giocato sabato 8 febbraio alle ore 21.00 al centro sportivo Bellaria di Pontedera e la potrete seguire in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Fonte: Era Volleyball Project

