Iinterventi di manutenzione del verde in via di Montalbano

Nell'ambito del piano comunale di monitoraggio del patrimonio arboreo, per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, da domani, giovedì 6 febbraio, sono previsti interventi di manutenzione del verde pubblico lungo via di Montalbano. Saranno eseguite potature e l'abbattimento di 5 alberi in due diversi tratti di strada: il primo va da via Vecchia Casalina alla rampa di innesto con la SP9 variante Montalbano; il secondo, dalla rampa di innesto con la SP9 fino al confine territoriale con il Comune di Serravalle.

L'intervento andrà avanti fino alla fine di febbraio e prevede la potatura di 106 piante, carenti di manutenzione da molti anni. In programma anche la rimozione di 5 platani perché ormai a fine ciclo vitale e in precarie condizione. Come precisato nei giorni scorsi dall'assessore al verde, le valutazioni sulla stabilità e sulla salute degli alberi sono svolte con grande rigore e scrupolosità sia dai tecnici del Comune sia da agronomi esterni incaricati. Gli abbattimenti sono disposti, quindi, con estrema oculatezza, solo in caso di imprescindibile necessità, con grande dispiacere e senso di responsabilità verso il patrimonio pubblico. Per questo, terminate le rimozioni, il Comune di Pistoia investirà su un progetto di piantagioni che coinvolgerà anche i cittadini.

Modifiche alla viabilità

Durante i lavori, da mercoledì 5 al 28 febbraio (eccetto i giorni festivi), dalle 8 alle 17, in via di Montalbano, nel tratto da via Vecchia Casalina alla rampa di innesto con la SP9, saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, tranne che ai mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori. Sarà permesso il passaggio ai bus in servizio di linea e ai residenti, mentre per gli altri mezzi saranno indicati percorsi alternativi.

Nel tratto di via di Montalbano che va dalla rampa di innesto con la SP9 fino al confine territoriale con il Comune di Serravalle sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e il transito deviato sulla porzione della carreggiata non interessata dai lavori, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

