Il Basket Castelfiorentino tinge il derby di gialloblu e può ancora sognare

Il Basket Castelfiorentino chiude con il botto la prima fase tingendo di gialloblu il derby contro la Virtus Certaldo: 62-53 il finale al PalaGilardetti. Una vittoria fondamentale sia dal punto di vista del morale, poichè arresta la striscia negativa e concorre a dare nuova fiducia all’ambiente, sia per la classifica: questo successo, infatti, permette ai ragazzi di Gianni Lazzeretti di riscattare il ko dell’andata ribaltando anche la differenza canestri (54-48 a Certaldo). Così la truppa castellana può ancora sperare di passare tra le prime quattro del girone: tutto dipenderà dalla sfida di domani sera tra la capolista Vicopisano e l’Empoli Basketball. In caso di vittoria di Vicopisano, infatti, i gialloblu chiuderanno al quarto posto, mentre in caso di vittoria empolese chiuderanno come quinti.

Approccio super per il Basket Castelfiorentino che incanala subito la sfida e prende quel vantaggio che poi di fatto manterrà per tutta la durata del match: 19-10 al 10′, che diventa 32-20 all’intervallo lungo. Spinti da un Garosi sugli scudi nella ripresa i ragazzi di Lazzeretti mantengono l’inerzia (50-37 al 30′) e nell’ultimo quarto a niente servono i tentativi certaldini di riaprire i giochi: cuore, orgoglio, autorità. E il derby è gialloblu.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET CERTALDO 62-53

Parziali: 19-10, 32-20 (13-10), 50-37 (18-17), 62-53 (12-16)

Tabellino: Garosi 20, Puccioni 4, Tinti 3, Fioravanti, Morandini 5, Gandolfo 4, Massacci 8, Arfaioli, Bianchi 9, Donati 6, Vanni 1, Chiarugi 2. All. Lazzeretti. Ass. Volterrani, Gradella.

Arbitro: Filippelli di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket