Un 28enne tunisino è stato arrestato a Ponte a Egola perché in possesso di 5 dosi di eroina. I carabinieri della compagnia di San Miniato lo hanno fermato mentre si aggirava a bordo di una bici. In bocca nascondeva i 3 grammi e mezzo di stupefacente. Nella perquisizione a casa, il Radiomobile ha trovato 2mila euro e il materiale per suddividere e confezionare la droga. Dopo l'arresto, quest'oggi si è tenuto il processo per direttissima.

